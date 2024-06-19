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Нижнетагильскую больницу, из-за падения рядом с которой пенсионерке ампутировали ногу, обязали выплатить компенсацию
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Прокуратура Тагилстроевского района Нижний Тагил через суд взыскала с поликлиники, возле которой 21 ноября 2022 года поскользнулась 79-летняя местная жительница, 800 тысяч рублей в пользу пострадавшей пенсионерки.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, из-за плохой уборки крыльца медицинского учреждения, которое в тот день посещала пожилая женщина, горожанка поскользнулась на наледи и получила серьёзную травму, потребовавшую ампутацию левой ноги выше бедра. Вследствие пенсионерка получила первую группу инвалидности. Сейчас женщина не может нормально передвигаться и фактически привязана к коляске. Кроме того, она постоянно мучается от болей в ног, которую пришлось отрезать.
После проверки прокуратура направила иск о взыскании с больницы компенсации причиненного морального вреда. Суд встал на сторону пожилой женщины и удовлетворил иск в полном объёме, взыскав в пользу пенсионерки 800 тысяч рублей.
Судебный акт ещё не вступил в законную силу.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, из-за плохой уборки крыльца медицинского учреждения, которое в тот день посещала пожилая женщина, горожанка поскользнулась на наледи и получила серьёзную травму, потребовавшую ампутацию левой ноги выше бедра. Вследствие пенсионерка получила первую группу инвалидности. Сейчас женщина не может нормально передвигаться и фактически привязана к коляске. Кроме того, она постоянно мучается от болей в ног, которую пришлось отрезать.
После проверки прокуратура направила иск о взыскании с больницы компенсации причиненного морального вреда. Суд встал на сторону пожилой женщины и удовлетворил иск в полном объёме, взыскав в пользу пенсионерки 800 тысяч рублей.
Судебный акт ещё не вступил в законную силу.
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