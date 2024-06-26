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Работы на стройплощадке 32-этажного дома на Советской в Екатеринбурге продолжаются, несмотря на судебный запрет
Фото: Скрин видео
Прокуратура добилась временного запрета на стройку во дворах в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга. Суд принял к производству ранее оставленный без движения иск надзорного ведомства к МУГИСО и застройщику «Астон. История», а также удовлетворил заявление об обеспечительных мерах: запрете строительных работ на месте двухэтажного спортцентра, который хотят преобразовать в 32-этажное жилое здание. Запрет должен действовать до завершения рассмотрения дела в суде.
Однако жители ближайших домов сегодня отправили «Вечерним ведомостям» видео строительных работ, которые засняли сегодня же утром. При этом запрет, согласно официальным документам, действует с 25 июня.
Напомним, прокуратура намеревается признать недействительной сделку между областным министерством по управлению госимуществом и застройщиком. В материалах дела, к слову, отражена выкупная стоимость участка — она составила 1 миллион 99 тысяч 166 рублей 89 копеек.
Новость о том, что строившийся долгие годы спортцентр во дворе домов по Советской, 19/1, 19/2, 21 и 23, будет перестроен в жилую высотку, вызвала сильное недовольство у жителей этих домов — они устраивали собрание и массово писали жалобы в различные инстанции.My Webpage
Однако жители ближайших домов сегодня отправили «Вечерним ведомостям» видео строительных работ, которые засняли сегодня же утром. При этом запрет, согласно официальным документам, действует с 25 июня.
Напомним, прокуратура намеревается признать недействительной сделку между областным министерством по управлению госимуществом и застройщиком. В материалах дела, к слову, отражена выкупная стоимость участка — она составила 1 миллион 99 тысяч 166 рублей 89 копеек.
Новость о том, что строившийся долгие годы спортцентр во дворе домов по Советской, 19/1, 19/2, 21 и 23, будет перестроен в жилую высотку, вызвала сильное недовольство у жителей этих домов — они устраивали собрание и массово писали жалобы в различные инстанции.My Webpage
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