«Черным» лесорубам в Ивделе грозит срок за рубку берез

12:42 | 23.06.2020

В Ивделе по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки около поселка Бурмантово. Установлено, что срублено 20 деревьев, в том числе 15 берез,2 ели и три пихты.



Согласно расчету ущерба, представленного ГКУ Свердловской области «Ивдельское лесничество», ущерб Российской Федерации от незаконной рубки составил свыше 151 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По результатам рассмотрения материалов прокуратуры органом предварительного расследования возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка совершенные в особо крупном размере»).

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