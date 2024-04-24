Врачи успешно прооперировали жительницу Качканара с гигантской аневризмой

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Врачи Свердловской областной клинической больницы № 1 успешно прооперировали 49-летнюю жительницу Качканара с гигантской аневризмой правой легочной артерии. Патологически расширенный участок сосуда, разрыв которого привел бы к необратимым последствиям, удалось изолировать малоинвазивным методом. Об этом рассказала пресс-служба СОКБ №1.Пациентка Людмила Сарычева, учительница физкультуры, обратилась за помощью, когда начали беспокоить одышка и учащённое сердцебиение. Обследование показало гигантское сосудистое образование в правом легком, требующее срочного вмешательства. Врачи СОКБ № 1 провели малоинвазивную операцию, избежав травматичных хирургических методов. Рентгенохирург Георгий Светлов закупорил питающий аневризму сосуд, не нарушив работу лёгкого.Пациентка была выписана уже на четвертый день после операции и благодарила врачей и медперсонал за профессионализм и заботу. Она отметила, что детальное объяснение процесса операции и комментарии врачей на протяжении процедуры сделали ее более спокойной.