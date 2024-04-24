В праздничные дни усилят патрулирование лесов в Свердловской области





— сказал министр природных ресурсов и экологии

Свердловской области Денис Мамонтов Впереди длинные майские праздники и, чтобы предотвратить возникновение возгораний, мы усиливаем профилактическую работу. Увеличится не только частота выходов, но и число участников патрульных групп. На каждом из них лежит большая ответственность. Но также я призываю жителей и гостей региона стать ещё более внимательными во время прогулок в лесах, беспрекословно соблюдать правила пожарной безопасности. Неосторожное обращение с огнем — основная причина возникновения лесных пожаров. Насколько спокойно пройдет этот сезон, зависит от каждого из нас,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

С 27 апреля по 12 мая специальные патрульные группы, включающие сотрудников Минприроды, органов местного самоуправления, лесничеств, правоохранительных органов, МЧС и арендаторов лесных участков, будут ежедневно контролировать обстановку в лесах, природных парках, на берегах водоемов и других популярных местах отдыха жителей области. Об этом сообщает информационный портал региона.Патрулирующие группы будут активно работать в лесах, популярных местах отдыха, районах частной застройки, садовых товариществах и дачных кооперативах. Они будут не только контролировать соблюдение требований пожарной безопасности, но и проводить профилактические беседы с жителями области и распространять информационные материалы о правилах предотвращения пожаров.