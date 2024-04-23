Возрастное ограничение 18+
Глава СК потребовал доклад об обстоятельствах смерти 11-летней девочки в екатеринбургской больницы
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Мама 11-летней девочки, которая умерла 20 марта 2024 года в больнице Екатеринбурга, считает, что причиной смерти ребенка стала невнимательность сотрудников больницы. Она утверждает, что медицинские работники не сообщили ей сразу результаты анализов дочери. Позже ей дважды ответили, что они хорошие. Об этом сообщает СК России.
Следственные органы Следственного комитета России по Свердловской области начали расследование уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности». Глава СК России Александр Бастрыкин поручил и.о.руководителя следственного управления по Свердловской области Кириллу Мирошниченко представить доклад о ходе и результатах расследования.
Мать девочки отмечает, что во время первой госпитализации у ребенка была выявлена опасная инфекция, однако меры врачи начали принимать, когда ребенка госпитализировали уже во второй раз. Именно тогда родителям сообщили, что у их дочери поражена печень. Девочка впоследствии скончалась в больнице,
— сообщает СК
Следственные органы Следственного комитета России по Свердловской области начали расследование уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности». Глава СК России Александр Бастрыкин поручил и.о.руководителя следственного управления по Свердловской области Кириллу Мирошниченко представить доклад о ходе и результатах расследования.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Глава СК потребовал доклад об обстоятельствах гибели девочки с собачкой из свердловского посёлка
23 апреля 2024
23 апреля 2024
Глава СК потребовал доложить об обстоятельствах смерти мужчины во время массовой драки в Екатеринбурге
22 апреля 2024
22 апреля 2024
Глава СК потребовал возбудить уголовные дела на травмировавших пешеходов любителей СИМ
18 апреля 2024
18 апреля 2024