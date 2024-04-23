Глава СК потребовал доклад об обстоятельствах смерти 11-летней девочки в екатеринбургской больницы





— сообщает СК Мать девочки отмечает, что во время первой госпитализации у ребенка была выявлена опасная инфекция, однако меры врачи начали принимать, когда ребенка госпитализировали уже во второй раз. Именно тогда родителям сообщили, что у их дочери поражена печень. Девочка впоследствии скончалась в больнице,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Мама 11-летней девочки, которая умерла 20 марта 2024 года в больнице Екатеринбурга, считает, что причиной смерти ребенка стала невнимательность сотрудников больницы. Она утверждает, что медицинские работники не сообщили ей сразу результаты анализов дочери. Позже ей дважды ответили, что они хорошие. Об этом сообщает СК России.Следственные органы Следственного комитета России по Свердловской области начали расследование уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности». Глава СК России Александр Бастрыкин поручил и.о.руководителя следственного управления по Свердловской области Кириллу Мирошниченко представить доклад о ходе и результатах расследования.