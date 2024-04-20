Воспитательница екатеринбургского детского сада, назвавшая детей «утырками», не понесет никакого наказания





— рассказала мама одного из детей КП-Екатеринбург По итогам родительского собрания было решено, что воспитательница останется работать в детском саду. В скандале виноватыми выставили родителей, так как скрин с сообщением разлетелся по соцсетям,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В детском саду №10 «Ромашка» в Екатеринбурге родители приняли решение оставить воспитательницу, назвавшую детей «утырками», на своем рабочем месте.Один из родителей отметил, что заведующая детским садом не сильно отличается от воспитательницы и также пользуется своим положением.Скандал начался после того, как воспитательница по ошибке отправила «Привет Аня. Сколько у тебя пришло утырков?» в родительский чат.