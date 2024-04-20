Возрастное ограничение 18+
Воспитательница екатеринбургского детского сада, назвавшая детей «утырками», не понесет никакого наказания
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В детском саду №10 «Ромашка» в Екатеринбурге родители приняли решение оставить воспитательницу, назвавшую детей «утырками», на своем рабочем месте.
Один из родителей отметил, что заведующая детским садом не сильно отличается от воспитательницы и также пользуется своим положением.
Скандал начался после того, как воспитательница по ошибке отправила «Привет Аня. Сколько у тебя пришло утырков?» в родительский чат.
По итогам родительского собрания было решено, что воспитательница останется работать в детском саду. В скандале виноватыми выставили родителей, так как скрин с сообщением разлетелся по соцсетям,
— рассказала мама одного из детей КП-Екатеринбург
Один из родителей отметил, что заведующая детским садом не сильно отличается от воспитательницы и также пользуется своим положением.
Скандал начался после того, как воспитательница по ошибке отправила «Привет Аня. Сколько у тебя пришло утырков?» в родительский чат.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Адвокат екатеринбургского горе-пикапера рассказала о его поведении во время следствия
19 апреля 2024
19 апреля 2024
В Екатеринбурге будут судить охранника за убийство коллеги
23 апреля 2024
23 апреля 2024