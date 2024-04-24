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В Екатеринбурге впервые проходит чемпионат России по синхронному плаванию
Фоторепортаж с чемпионата России по синхронному плаванию
Фото: Илья Вага
Екатеринбург впервые принял чемпионат России по синхронному плаванию. Соревнования проходят в новом Дворце водных видов спорта.
Всего на чемпионате должны быть разыграны 13 комплектов наград.
Фотограф Илья Вага запечатлел красивые кадры ярких моментов.
Всего на чемпионате должны быть разыграны 13 комплектов наград.
Фотограф Илья Вага запечатлел красивые кадры ярких моментов.
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