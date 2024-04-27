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Уральский аграрный университет оштрафовали на 300 тысяч рублей из-за пожарной безопасности
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Уральский государственный аграрный университет заплатит 300 тысяч рублей штрафа за несоблюдение требований пожарной безопасности. Об этом рассказала пресс-служба Свердловского областного суда.
Летом прошлого года была проведена плановая проверка в общежитии университета, где были выявлены серьезные нарушения: несоответствие нормам ширины эвакуационного выхода, неисправность системы пожарной сигнализации и превышение срока службы оборудования.
Ректор университета обратился в суд с жалобой на наложенный штраф ссылался на год постройки здания университета, однако суд пришел к выводу, что это не освобождает юридическое лицо от соблюдения требований пожарной безопасности. Суд также отметил необходимость соответствия объектов защиты современным стандартам для минимизации рисков возникновения и распространения пожаров.
Таким образом, решение о наложении штрафа в размере 300 тысяч рублей остается в силе, и университет должен исполнить его в установленный срок.
Летом прошлого года была проведена плановая проверка в общежитии университета, где были выявлены серьезные нарушения: несоответствие нормам ширины эвакуационного выхода, неисправность системы пожарной сигнализации и превышение срока службы оборудования.
Ректор университета обратился в суд с жалобой на наложенный штраф ссылался на год постройки здания университета, однако суд пришел к выводу, что это не освобождает юридическое лицо от соблюдения требований пожарной безопасности. Суд также отметил необходимость соответствия объектов защиты современным стандартам для минимизации рисков возникновения и распространения пожаров.
Таким образом, решение о наложении штрафа в размере 300 тысяч рублей остается в силе, и университет должен исполнить его в установленный срок.
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