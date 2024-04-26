В Екатеринбурге на три недели закроют улицу Историческую





– передают в городской администрации Руководство предприятия просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге на три недели закроют движение по улице Исторической в связи с ремонтом дорожного полотна.Ограничения будут действовать с с 10 по 31 мая 2024 года. Маршруты движения общественного транспорта не изменятся. Автомобилисты смогут объехать зону перекрытия по улицам Узорной, Европейской, Мостовой, Предельной, Городской и Исторической.