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В Екатеринбурге на три недели закроют улицу Историческую
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на три недели закроют движение по улице Исторической в связи с ремонтом дорожного полотна.
Ограничения будут действовать с с 10 по 31 мая 2024 года. Маршруты движения общественного транспорта не изменятся. Автомобилисты смогут объехать зону перекрытия по улицам Узорной, Европейской, Мостовой, Предельной, Городской и Исторической.
Ограничения будут действовать с с 10 по 31 мая 2024 года. Маршруты движения общественного транспорта не изменятся. Автомобилисты смогут объехать зону перекрытия по улицам Узорной, Европейской, Мостовой, Предельной, Городской и Исторической.
Руководство предприятия просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения,
– передают в городской администрации
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