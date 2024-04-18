В Сухом Логу школа выплатит 171 тысячу рублей компенсации школьнику за травму полученную во время драки

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Сухом Логу прокуратура выиграла судебное дело против школы № 17 имени А.Н. Быкова и взыскала компенсацию морального вреда и расходов на лечение несовершеннолетнего, получившего серьезную травму в результате драки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.Инцидент произошел в ноябре 2023 года, когда учащийся 4 класса применил прием самбо и уронил 10-летнего школьника, вызвав у него чрезмыщелковый перелом левой плечевой кости со смещением и невропатию срединного нерва. Ребенок был госпитализирован и прооперирован в детской больнице № 9 Екатеринбурга.Прокуратура подала исковое заявление в Сухоложский городской суд о взыскании компенсации. Суд удовлетворил требования прокурора и обязал школу выплатить несовершеннолетнему 171 тыс. рублей.