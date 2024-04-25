Появились фотографии нового трамвая, который будет курсировать по Екатеринбургу





— сообщает Орлов Буквально в эти дни на рейс вышли 30 новых низкопольных автобусов большого класса. После майских праздников на улицах появится трамвай модели «Кастор». Его изготовил по нашему заказу Усть-Катавский завод,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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На улицы города выйдет трехсекционный низкопольный вагон 71–639 «Кастор». Об этом сообщает глава города Орлов в своем телеграм-канале.«Кастор» будет курсировать по маршруту №18 c 6 мая. Пока, правда, без пассажиров.Отметим, что сейчас в Екатеринбурге основу трамвайного парка (порядка 70%) составляют произведенные в Праге вагоны Tatra T3SU. Ещё порядка 15% приходится на вагоны T6B5SU производства того же пражского завода ЧКД, оставшиеся трамваи — производства екатеринбургского завода Уралтрансмаш. Вагоны усть-катавского завода в пассажирском движении в Екатеринбурге не используются. Впрочем, и 71-639 вряд ли стоит ждать в эксплуатации в уральской столице в обозримом будущем — в 2020 году по тому же маршруту №18 для обкатки запускали новый вагон 71-418 от Уралтрансмаша, но для перевозки пассажиров в Екатеринбурге его использовать так и не стали. Стоимость одного нового трамвая сейчас — порядка 160 миллионов рублей, и эти средства в муниципальном бюджете отыскать весьма тяжело.