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100-километровую тропу начали прокладывать по лесопаркам Екатеринбурга
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Масштабный проект, получивший название «Парковая тропа Екатеринбурга», должен затронуть 11 городских парков внутри ЕКАД.
В создании кольцевой дистанции участвуют «Хранители троп Урала», «Клуб друзей Шарташа», Общественно-деловой совет Калиновского лесопарка и проект «Тропасфера», уже построивший прогулочные и туристические тропы в районе озера Байкал.
Как заявляют инициаторы проекта, его задача — не только создать удобный и доступный для горожан маршрут по лесам Екатеринбурга, но и привлечь внимание к состоянию лесных парков и водно-зеленых территорий в границах города.
В создании кольцевой дистанции участвуют «Хранители троп Урала», «Клуб друзей Шарташа», Общественно-деловой совет Калиновского лесопарка и проект «Тропасфера», уже построивший прогулочные и туристические тропы в районе озера Байкал.
Как заявляют инициаторы проекта, его задача — не только создать удобный и доступный для горожан маршрут по лесам Екатеринбурга, но и привлечь внимание к состоянию лесных парков и водно-зеленых территорий в границах города.
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