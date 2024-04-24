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11-летний мальчик из Екатеринбурга, которого отчим заставил съесть сигареты, выздоровел
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге 11-летнего школьника, которого пьяный отчим заставил съесть восемь сигарет, выписали из больницы. Об этом сообщили в пресс-службе скорой медицинской помощи URA.RU.
Инцидент произошел 24 апреля, когда отчим заставил пасынка съесть сигареты в наказание за курение. После этого мальчик бежал к родственнице за помощью, откуда его госпитализировали с диагнозом отравления.
Силовики приняли меры по данному случаю, в отношении родителей ребенка будут составлены административные протоколы, а семью поставят на профилактический учет.
Инцидент произошел 24 апреля, когда отчим заставил пасынка съесть сигареты в наказание за курение. После этого мальчик бежал к родственнице за помощью, откуда его госпитализировали с диагнозом отравления.
Силовики приняли меры по данному случаю, в отношении родителей ребенка будут составлены административные протоколы, а семью поставят на профилактический учет.
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