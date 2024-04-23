В первом квартале 2024 года краевой Росреестр проверил земельные участки площадью более 113 тысяч га

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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Все контрольно-надзорные мероприятия проводились дистанционными методами исследования. Площадь объектов земельных отношений, на которых выявлены признаки нарушения земельного законодательства, составила 1,3 процента от площади исследованной территории.Как отмечает начальник отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Пермскому краю Сергей Зигинов, мониторинговые дистанционные мероприятия проводятся без взаимодействия с контролируемым лицом, в том числе методом пространственного анализа территории, с использованием сведений из открытых источников и сведений межведомственного взаимодействия.«Сейчас для нас приоритетными являются дистанционные и профилактические мероприятия. Наибольшая часть из них проводится в виде наблюдений за соблюдением обязательных требований земельного законодательства, - подчеркивает Сергей Зигинов, - Если выявлены признаки нарушений, Управление объявляет предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, в котором разъясняет допущенные нарушения, а также возможные способы их устранения. За 1 квартал госземинспекторы Управления выдали 758 таких предостережений. По каждому выданному предостережению инспекторским составом проводится индивидуальная работа с землепользователями. В дальнейшем могут быть вынесены решения о проведении внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий».