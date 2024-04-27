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В Екатеринбурге упал самокатчик на трамвайные пути
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня на ЖБИ молодой человек, двигавшийся на самокате, не справился с управлением и упал на трамвайные пути. Об этом сообщает телеграм-канал «Злой Екатеринбург».
По словам очевидцев, после падения парень потерял сознание и начала идти кровь. Прохожие проверили пульс и вызвали скорую помощь. Скорая забрала его через 20 минут.
Известно также, что из-за инцидента пришлось остановить движение трамваев на протяжении 30 минут. Некоторые очевидцы утверждают, что парень был в состоянии алкогольного опьянения.
По словам очевидцев, после падения парень потерял сознание и начала идти кровь. Прохожие проверили пульс и вызвали скорую помощь. Скорая забрала его через 20 минут.
Самокатчик упал, была разбита голова и шла кровь. Рядом люди проверили пульс, вызывали скорую помощь. 15 минут он лежал без сознания, потом начал шевелится и пытался встать. Скорая ехала 20 минут,
— сообщает очевидица
Известно также, что из-за инцидента пришлось остановить движение трамваев на протяжении 30 минут. Некоторые очевидцы утверждают, что парень был в состоянии алкогольного опьянения.
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