В Екатеринбурге упал самокатчик на трамвайные пути





— сообщает очевидица Самокатчик упал, была разбита голова и шла кровь. Рядом люди проверили пульс, вызывали скорую помощь. 15 минут он лежал без сознания, потом начал шевелится и пытался встать. Скорая ехала 20 минут,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Сегодня на ЖБИ молодой человек, двигавшийся на самокате, не справился с управлением и упал на трамвайные пути. Об этом сообщает телеграм-канал «Злой Екатеринбург».По словам очевидцев, после падения парень потерял сознание и начала идти кровь. Прохожие проверили пульс и вызвали скорую помощь. Скорая забрала его через 20 минут.Известно также, что из-за инцидента пришлось остановить движение трамваев на протяжении 30 минут. Некоторые очевидцы утверждают, что парень был в состоянии алкогольного опьянения.