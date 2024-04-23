Уральский медицинский центр стал победителем международной премии

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Уральская клиника «УГМК-Здоровье» стала победителем международной премии CX WORLD AWARDS в номинации «Лучший человекоцентричный клиентский опыт». Эта престижная награда подтверждает высокий уровень сервиса и заботы о пациентах, которую предоставляет клиника.Руководитель службы сервиса клиники, Светлана Елькина, отметила, что для команды «УГМК-Здоровье» каждый день — это возможность оказать искреннюю заботу и поддержку пациентам, которые доверяют им свое здоровье. Клиника активно внедряет инновационные технологии, включая робот-оператор, который помогает пациентам подготовиться к приему у врача и напоминает о предстоящих визитах.«УГМК-Здоровье» — это многопрофильный медицинский центр, один из крупнейших в Уральском регионе. Клиника уже признана одним из двадцати сильнейших игроков на российском рынке частных медицинских услуг по версии журнала Forbes. Она также получила звание «Лучший медицинский центр» Екатеринбурга по результатам Народных премий информационного портала «Екатеринбург. Онлайн».