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Екатеринбурженку, страдающая туберкулезом, принудительно госпитализирована для прохождения лечения
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Прокуратурой Октябрьского района Екатеринбурга было установлено, что местная жительница, страдающая заразной формой туберкулеза, уклонялась от прохождения лечения в добровольном порядке, что представляло опасность для окружающих.
После неоднократных игнорирований приглашений специалиста о необходимости явиться на прием для прохождения лечения, прокуратура приняла решение направить в суд административное исковое заявление о принудительной госпитализации гражданки для лечения туберкулеза в ГБУЗ Свердловской области «Противотуберкулезный диспансер».
Октябрьский районный суд Екатеринбурга удовлетворил требования прокурора, и гражданка была принудительно госпитализирована для прохождения полного курса необходимого лечения. Решение суда вступило в законную силу, и на данный момент женщина находится под наблюдением специалистов в противотуберкулезном диспансере.
После неоднократных игнорирований приглашений специалиста о необходимости явиться на прием для прохождения лечения, прокуратура приняла решение направить в суд административное исковое заявление о принудительной госпитализации гражданки для лечения туберкулеза в ГБУЗ Свердловской области «Противотуберкулезный диспансер».
Неоднократные вызовы специалиста о необходимости явиться на прием ею были проигнорированы. Она продолжала вести активный образ жизни, работать,
— сообщает прокуратура Свердловской области
Октябрьский районный суд Екатеринбурга удовлетворил требования прокурора, и гражданка была принудительно госпитализирована для прохождения полного курса необходимого лечения. Решение суда вступило в законную силу, и на данный момент женщина находится под наблюдением специалистов в противотуберкулезном диспансере.
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