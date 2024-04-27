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Екатеринбурженку, страдающая туберкулезом, принудительно госпитализирована для прохождения лечения

17.26 Суббота, 27 апреля 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Прокуратурой Октябрьского района Екатеринбурга было установлено, что местная жительница, страдающая заразной формой туберкулеза, уклонялась от прохождения лечения в добровольном порядке, что представляло опасность для окружающих.

После неоднократных игнорирований приглашений специалиста о необходимости явиться на прием для прохождения лечения, прокуратура приняла решение направить в суд административное исковое заявление о принудительной госпитализации гражданки для лечения туберкулеза в ГБУЗ Свердловской области «Противотуберкулезный диспансер».

Неоднократные вызовы специалиста о необходимости явиться на прием ею были проигнорированы. Она продолжала вести активный образ жизни, работать,

— сообщает прокуратура Свердловской области


Октябрьский районный суд Екатеринбурга удовлетворил требования прокурора, и гражданка была принудительно госпитализирована для прохождения полного курса необходимого лечения. Решение суда вступило в законную силу, и на данный момент женщина находится под наблюдением специалистов в противотуберкулезном диспансере.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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