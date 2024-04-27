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Строительная «Корпорация "Маяк"» предъявила екатеринбургской пенсионерке счёт на 870 тысяч рублей по делу о репутации
Фото: соцсети Елены Литвиновой
Застройщик «Корпорация "Маяк"», а также его основатель, экс-депутат заксобрания Свердловской области Владимир Коньков подали иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к екатеринбурженке Елене Литвиновой ещё в 2021 году. Поводом послужили высказывания Литвиновой в соцсетях о деятельности строительной корпорации. В феврале 2023 года арбитражный суд Свердловской области полностью отклонил требования застройщика, в апелляции это решение устояло и вступило в законную силу. Однако суд кассационной инстанции отменил решение и отправил дело на новое рассмотрение в Свердловский арбитраж.
Во время повторного рассмотрения та же судья, что и рассматривала дело в начале, Елена Селивёрстова уже полностью удовлетворила требования застройщика. В апелляции это решение устояло, а кассацию Литвинова подавать не стала.
Теперь высказывания о «Маяке» и Конькове пенсионерке, которой в этом году исполняется 70 лет, грозит взыскание огромной суммы. Сумма сложилась из стоимости лингвистической экспертизы (110 тысяч рублей), а также помесячной оплаты работы юриста Андрея Еланцева, представлявшего интересы «Маяка».
Сама Литвинова в разговоре с «Вечерними ведомостями» сказала, что её пенсия составляет всего 13,5 тысяч рублей, и указанная сумма для неё является неподъёмной.
Юрист Елена Овчинникова, представляющая интересы Литвиновой, сказала, что будет в суде требовать отклонить заявление о взыскании судебных издержек, поскольку заявление подано за пределами сроков давности.
Дата заседания суда по заявлению «Корпорации "Маяк"» о взыскании 870 тысяч рублей с пенсионерки пока не назначена.
Во время повторного рассмотрения та же судья, что и рассматривала дело в начале, Елена Селивёрстова уже полностью удовлетворила требования застройщика. В апелляции это решение устояло, а кассацию Литвинова подавать не стала.
Теперь высказывания о «Маяке» и Конькове пенсионерке, которой в этом году исполняется 70 лет, грозит взыскание огромной суммы. Сумма сложилась из стоимости лингвистической экспертизы (110 тысяч рублей), а также помесячной оплаты работы юриста Андрея Еланцева, представлявшего интересы «Маяка».
Сама Литвинова в разговоре с «Вечерними ведомостями» сказала, что её пенсия составляет всего 13,5 тысяч рублей, и указанная сумма для неё является неподъёмной.
Фото: соцсети Елены Литвиновой
Юрист Елена Овчинникова, представляющая интересы Литвиновой, сказала, что будет в суде требовать отклонить заявление о взыскании судебных издержек, поскольку заявление подано за пределами сроков давности.
Дата заседания суда по заявлению «Корпорации "Маяк"» о взыскании 870 тысяч рублей с пенсионерки пока не назначена.
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