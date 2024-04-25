В екатеринбургской школе учительница ударила ребенка по голове телефоном





— рассказали в департаменте образования Администрацией школы проведена беседа с детьми в присутствии родителей. Родители приняли сторону школы и также принесли извинения педагогу за поведение своих детей. Классному руководителю 7 «а» вынесены дисциплинарные взыскания,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В школе № 62 в Екатеринбурге учительница ударила подростка телефоном по голове и обозвала его мразью. Видеозапись происшествия была опубликована в телеграм-канале «Злой Екатеринбург».На записи видно, как педагог стоит у парты, где сидит ученик. Когда телефон подростка упал, по словам свидетелей, мальчик выразился нецензурным словом, что послужило причиной для агрессивной реакции учителя. Она взяла телефон и нанесла удар по голове ребенка.После этого в класс пришел еще один педагог, началось выяснение обстоятельств. Ученик попросил объяснить, почему его ударили, но учительница лишь требовала выйти из класса. Одноклассники поддержали мальчика и подтвердили его слова.Конфликт завершился тем, что учительница назвала подростка мразью и покинула класс. После инцидента у пострадавшего на голове появилась шишка.Позже учительница извинилась, также извинения принес и семиклассник.