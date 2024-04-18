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Валерий Сухих принял участие в заседании Совета Законодателей РФ
zsperm.ru
Меры поддержки семей обсудили на заседании Совета Законодателей РФ. В Санкт-Петербурге накануне Дня российского парламентаризма прошло заседание Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании Российской Федерации. С членами Совета законодателей встретился президент России Владимир Путин.
Глава государства в своем выступлении подчеркнул важность укрепления парламентаризма и в целом общественно-политической системы России. «Необходимо обеспечивать её стабильность и одновременно создавать условия для открытости и обновления, для честной конкуренции разных политических сил при безусловном и чётком понимании приоритета национальных интересов и безопасности государства и общем стремлении вместе искать наиболее эффективные решения жизненно важных для людей вопросов».
Владимир Путин отметил конструктивное взаимодействие законодательных органов, партийных фракций с Правительством России, главами субъектов Федерации, деловым и экспертным сообществом. «Это касается всех направлений – и экономики, и социальной сферы, и развития регионов», – сказал президент РФ.
На заседании Совета законодателей РФ участники обсудили актуальные вопросы повышения рождаемости и поддержки семей с детьми в рамках реализации Послания главы государства Федеральному Собранию, а также ход реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».
Заседание провели председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. В нем приняли участие сенаторы Российской Федерации, депутаты Государственной Думы, представители федеральных и региональных органов государственной власти, среди них – председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что поддержка семьи, материнства, отцовства и детства всегда были и остаются приоритетом политики страны. В России выстроена обширная система мер поддержки – от беременности матери до начала взрослой жизни ребёнка. По её мнению, важно оперативно привести региональное законодательство в сфере поддержки многодетных семей в соответствие с единым федеральным статусом многодетной семьи, определённым Указом главы государства. Также следует внимательно проанализировать реальную доступность действующих мер, осведомлённость о них граждан.
Отметим, в Пермском крае соответствующие изменения приняты в марте этого года. По словам председателя Законодательного собрания Валерия Сухих, принятие законопроекта – значимый шаг в развитии комплексной поддержки семей с детьми. «Выполняя поручение президента, регион методично, шаг за шагом, создает все необходимые условия для повышения качества жизни прикамских семей», – подчеркнул Валерий Сухих.
Участники заседания отметили необходимость создания корпоративного демографического стандарта – единой программы с рекомендациями по организации трудового распорядка, гарантиям и льготам по поддержке материнства и детства.
В ходе обсуждения государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» парламентарии отметили хорошие результаты её реализации. Благодаря поправкам к бюджету, финансирование госпрограммы удалось увеличить уже с текущего года, а в 2025 году к ней подключатся воссоединённые регионы. По мнению законодателей, особого внимания заслуживает вопрос инфраструктуры образования на селе, при этом необходимо, чтобы образование было доступно каждому ребёнку, где бы он ни проживал.
Глава государства в своем выступлении подчеркнул важность укрепления парламентаризма и в целом общественно-политической системы России. «Необходимо обеспечивать её стабильность и одновременно создавать условия для открытости и обновления, для честной конкуренции разных политических сил при безусловном и чётком понимании приоритета национальных интересов и безопасности государства и общем стремлении вместе искать наиболее эффективные решения жизненно важных для людей вопросов».
Владимир Путин отметил конструктивное взаимодействие законодательных органов, партийных фракций с Правительством России, главами субъектов Федерации, деловым и экспертным сообществом. «Это касается всех направлений – и экономики, и социальной сферы, и развития регионов», – сказал президент РФ.
На заседании Совета законодателей РФ участники обсудили актуальные вопросы повышения рождаемости и поддержки семей с детьми в рамках реализации Послания главы государства Федеральному Собранию, а также ход реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».
Заседание провели председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. В нем приняли участие сенаторы Российской Федерации, депутаты Государственной Думы, представители федеральных и региональных органов государственной власти, среди них – председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что поддержка семьи, материнства, отцовства и детства всегда были и остаются приоритетом политики страны. В России выстроена обширная система мер поддержки – от беременности матери до начала взрослой жизни ребёнка. По её мнению, важно оперативно привести региональное законодательство в сфере поддержки многодетных семей в соответствие с единым федеральным статусом многодетной семьи, определённым Указом главы государства. Также следует внимательно проанализировать реальную доступность действующих мер, осведомлённость о них граждан.
Отметим, в Пермском крае соответствующие изменения приняты в марте этого года. По словам председателя Законодательного собрания Валерия Сухих, принятие законопроекта – значимый шаг в развитии комплексной поддержки семей с детьми. «Выполняя поручение президента, регион методично, шаг за шагом, создает все необходимые условия для повышения качества жизни прикамских семей», – подчеркнул Валерий Сухих.
Участники заседания отметили необходимость создания корпоративного демографического стандарта – единой программы с рекомендациями по организации трудового распорядка, гарантиям и льготам по поддержке материнства и детства.
В ходе обсуждения государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» парламентарии отметили хорошие результаты её реализации. Благодаря поправкам к бюджету, финансирование госпрограммы удалось увеличить уже с текущего года, а в 2025 году к ней подключатся воссоединённые регионы. По мнению законодателей, особого внимания заслуживает вопрос инфраструктуры образования на селе, при этом необходимо, чтобы образование было доступно каждому ребёнку, где бы он ни проживал.
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