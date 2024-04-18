Валерий Сухих принял участие в заседании Совета Законодателей РФ

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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Меры поддержки семей обсудили на заседании Совета Законодателей РФ. В Санкт-Петербурге накануне Дня российского парламентаризма прошло заседание Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании Российской Федерации. С членами Совета законодателей встретился президент России Владимир Путин.Глава государства в своем выступлении подчеркнул важность укрепления парламентаризма и в целом общественно-политической системы России. «Необходимо обеспечивать её стабильность и одновременно создавать условия для открытости и обновления, для честной конкуренции разных политических сил при безусловном и чётком понимании приоритета национальных интересов и безопасности государства и общем стремлении вместе искать наиболее эффективные решения жизненно важных для людей вопросов».Владимир Путин отметил конструктивное взаимодействие законодательных органов, партийных фракций с Правительством России, главами субъектов Федерации, деловым и экспертным сообществом. «Это касается всех направлений – и экономики, и социальной сферы, и развития регионов», – сказал президент РФ.На заседании Совета законодателей РФ участники обсудили актуальные вопросы повышения рождаемости и поддержки семей с детьми в рамках реализации Послания главы государства Федеральному Собранию, а также ход реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».Заседание провели председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. В нем приняли участие сенаторы Российской Федерации, депутаты Государственной Думы, представители федеральных и региональных органов государственной власти, среди них – председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих.Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что поддержка семьи, материнства, отцовства и детства всегда были и остаются приоритетом политики страны. В России выстроена обширная система мер поддержки – от беременности матери до начала взрослой жизни ребёнка. По её мнению, важно оперативно привести региональное законодательство в сфере поддержки многодетных семей в соответствие с единым федеральным статусом многодетной семьи, определённым Указом главы государства. Также следует внимательно проанализировать реальную доступность действующих мер, осведомлённость о них граждан.Отметим, в Пермском крае соответствующие изменения приняты в марте этого года. По словам председателя Законодательного собрания Валерия Сухих, принятие законопроекта – значимый шаг в развитии комплексной поддержки семей с детьми. «Выполняя поручение президента, регион методично, шаг за шагом, создает все необходимые условия для повышения качества жизни прикамских семей», – подчеркнул Валерий Сухих.Участники заседания отметили необходимость создания корпоративного демографического стандарта – единой программы с рекомендациями по организации трудового распорядка, гарантиям и льготам по поддержке материнства и детства.В ходе обсуждения государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» парламентарии отметили хорошие результаты её реализации. Благодаря поправкам к бюджету, финансирование госпрограммы удалось увеличить уже с текущего года, а в 2025 году к ней подключатся воссоединённые регионы. По мнению законодателей, особого внимания заслуживает вопрос инфраструктуры образования на селе, при этом необходимо, чтобы образование было доступно каждому ребёнку, где бы он ни проживал.