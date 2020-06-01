Клещи покусали более 25 тысяч свердловчан

18:34 | 15.06.2020

Фото: gismeteo.ru

25,5 тысячи свердловчан пострадали от присасывания клещей, что выше аналогичного периода прошлого года на 11%, об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.



Среди детей в возрасте до 17 лет медики выявили 6105 случаев, это выше аналогичного периода прошлого года в 1,4 раза. Больше всего случаев зарегистрировано в Слободо-Туринском районе, Пышминском ГО, Талицком, Тугулымском, Байкаловском районах, Асбесте, Дегтярске, Камышлове и Камышловском районе, Рефтинском.



С предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировано 90 человек, с «клещевым иксодовым боррелиозом» 190 человек.



Отметим, что на сегодняшний день специалисты обработали от насекомых 9560 га из 12200 га запланированных.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»