У детской поликлиники в Екатеринбурге найден труп женщины

13:17 | 13.06.2020

Фото: ural.kp.ru

В Екатеринбурге у детской поликлиники №2 на Химмаше сегодня утром обнаружили труп женщины. На данный момент следователи проводят доследственную проверку.



«По факту обнаружения тела женщины в возрасте 50 лет следственным отделом по Чкаловскому району Екатеринбурга СКР проводится доследственная проверка. Признаков криминального события на данном этапе не усматривается. Для определения точной причины смерти женщины назначена и проводится судмедэкспертиза», –сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»