На Среднем Урале отступает паводок

10:17 | 7.06.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Свердловской области отступает паводок. Освобождены уже семь низководных автомобильных мостов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Отмечается, что уровень воды в реках Ница и Тура стабильно снижается. Автотранспортное сообщение возобновлено по двум мостам в Байкаловском муниципальном районе (мост к населённому пункту Яр у села Елань и мост возле села Городище).



Также от воды освободились два моста в Слободо-Туринском муниципальном районе у села Куминовского и у деревни Макуй, два мост в Туринском городском округе у сёл Жуковское и Липовское и один мост в Красноуфимском округе у деревни Усть-Бугалыш.



Автотранспортное сообщение по освободившимся мостам восстановлено.



На сегодняшний день в Свердловской области остаётся подтопленным один низководный автомобильный мост в Слободо-Туринском муниципальном районе в селе Туринская Слобода. На период паводка остаются разобранными один пешеходный мосту села Усть-Салда в Верхотурском городском округе и низководный автомобильный мост у села Яр мост в Талицком городском округе.



В настоящее время прямое автотранспортное и пешеходное сообщение остаётся временно ограничено с 12-ю населенными пунктами, в которых проживает 1128 человек. Жизнеобеспечение населения при этом не нарушено. Для обеспечения жизнедеятельности в населённых пунктах продолжают действовать паромная и две лодочные переправы.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»