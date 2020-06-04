Часть Екатеринбурга и Берёзовский останутся без горячей воды

11:44 | 5.06.2020

Фото: «Т-Плюс»

С 8 по 21 июня отключат горячую воду в Екатеринбурге на ЖБИ и в Берёзовском. На эти две недели остановят Ново-Свердловскую ТЭЦ ради подготовки к отопительному сезону. На станции пройдёт плановый ремонт основного и вспомогательного оборудования.



Возможны также кратковременные ограничения горячего водоснабжения в микрорайонах Синие Камни и Пионерский. Чтобы избежать масштабных отключений горячей воды, на время остановки Ново-Свердловской ТЭЦ нагрузка станции будет частично перераспределена на Свердловскую ТЭЦ, Среднеуральскую ГРЭС и Гурзуфскую котельную.



Остановка ТЭЦ и вынужденные ограничения потребителей согласованы с администрацией Екатеринбурга в рамках «Графика ремонтов водоподготовок теплоисточников и теплосетей».

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»