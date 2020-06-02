Художники инклюзивной мастерской на Урале примут участие в выставке «От модерна к авангарду»

10:58 | 3.06.2020

Фото: Инновационный культурный центр

В августе в Инновационном культурном центре Первоуральска состоится уникальная выставка «От модерна к авангарду». Дети с ментальной инвалидностью представят более 20 творческих работ: этикетки с языком Брайля, видео на русском жестовом языке, тактильные арт-объекты и социальные проекты.



Инициировала создание выставки некоммерческая организация «Благое дело» (посёлок Верх-Нейвинский) при поддержке Управления культуры Администрации Екатеринбурга и городского инклюзивного центра «Культура для всех».



«Мы продолжаем работать и делать всё возможное, чтобы эта выставка состоялась, – рассказала директор организации Вера Симакова. – Культура – важная часть жизни наших особенных художников. Надеемся, что этим летом мы сможем показать выставку всем желающим, потому что в неё вложено много сил и нашей творческой свободы».



Некоммерческая организация «Благое дело» – дневной центр, где с 2005 года открыты рабочие места для людей с особенностями в развитии, а также сопровождаемое проживание и занятия в творческих студиях по музыке, театру и живописи. В настоящее время в мастерских организации трудится более 60 человек с инвалидностью, но из-за пандемии им пришлось перестроить работу: руководители мастерских развозят задания для ребят по домам и проводят для них онлайн-занятия.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»