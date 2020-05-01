Индекс самоизоляции в Екатеринбурге побил новый антирекорд

14:12 | 29.05.2020

Фото: Яндекс, карта самоизоляции

Сегодня, 29 мая, индекс самоизоляции в Екатеринбурге вновь оказался ниже, чем в Москве и многих других городах России. На данный момент он составляет 0,7 балла.



Согласно данным сервиса Яндекс.Карты, сегодня по всей России индекс самоизоляции показывает очень низкие баллы. Лишь в Москве показатель немногим выше, чем во всей стране, – 2,0 балла. На Урале по показателям лидирует Нижний Тагил с 1,4 баллами, затем идут Тюмень и Пермь с 1,0 и 0,8 баллами соответственно. В Кургане и Челябинске индекс оказался ниже, чем в Екатеринбурге, – 0,7 и 0,6 баллов соответственно.



В Сибири индекс самоизоляции по сравнению с предыдущими днями поднялся: Новокузнецк и Новосибирск – 1,1 и 1,0 балла соответственно; в Томске и Кемерово индекс самоизоляции опустился до 0,9 и 0,6 балла соответственно.



Напомним, на Среднем Урале за сутки зафиксировано еще 230 случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе зарегистрировано 4923 случая заражения новой коронавирусной инфекцией.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»