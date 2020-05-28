В Серове из-за вспышки Covid-19 закрыли на карантин отделение ГИБДД

09:22 | 29.05.2020

Фото: mos.ru

Отделение ГИБДД Серова закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.



«Подразделение ГИБДД ОВД Серова, за исключением инспекторов ДПС, работающих непосредственно по обеспечению безопасности дорожного движения на трассах, действительно временно не функционирует по причине принятия мер реагирования карантинного характера. Все мероприятия по оказанию населению государственных услуг осуществляются в полном объеме в соседнем ГИБДД ОВД Краснотурьинска»,- рассказал Горелых.



Всех посетителей теперь перенаправляют в подразделения Госавтоинспекции Карпинска и Краснотурьинска.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»