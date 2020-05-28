Новости дня
09:22 | 29.05.2020
Фото: mos.ru
В Серове из-за вспышки Covid-19 закрыли на карантин отделение ГИБДД
«Подразделение ГИБДД ОВД Серова, за исключением инспекторов ДПС, работающих непосредственно по обеспечению безопасности дорожного движения на трассах, действительно временно не функционирует по причине принятия мер реагирования карантинного характера. Все мероприятия по оказанию населению государственных услуг осуществляются в полном объеме в соседнем ГИБДД ОВД Краснотурьинска»,- рассказал Горелых.
Всех посетителей теперь перенаправляют в подразделения Госавтоинспекции Карпинска и Краснотурьинска.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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