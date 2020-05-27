На трассе Тюмень – Екатеринбург будет введено одностороннее движение

19:44 | 27.05.2020

Фото: news.myseldon.com

На трассе Тюмень – Екатеринбург на два дня введут одностороннее движение. Это связано с ремонтом переезда на подъезде к Богдановичу.



Как сообщили в Уралуправтодоре, ограничения будут действовать 28 и 29 мая. Водителей попросили заранее планировать маршрут и учитывать временные трудности.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»