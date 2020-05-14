Почти 12,5 тыс человек проголосовали за наименование нового восьмого района Екатеринбурга

10:47 | 15.05.2020

В Екатеринбурге прошло голосование за наименование нового восьмого района. Участие приняли 12 457 горожан. 94,24% из опрошенных высказались за название «Академический», сообщили в пресс-службе мэрии города.



Голосование признано состоявшемся, так как в нём приняли участие более 11 тысяч горожан. Результаты будут направлены в гордуму. На следующей неделе итоги рассмотрит комиссия по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью. Позже тема будет поднята на общем заседании думы. Даты ещё не определены.



Напомним, вопрос звучал так: «Согласны ли вы с присвоением административно-территориальной единице Свердловской области, созданной путём преобразования административно-территориальных единиц Свердловской области "Верх-Исетский район города Екатеринбурга" и "Ленинский район города Екатеринбурга" в форме выделения части их территорий, наименования "Академический район города Екатеринбурга"?». Ответы можно было оставлять на сайте екатеринбург.рф, авторизовавшись через портал госуслуг.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»