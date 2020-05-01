В России подтвердили коронавирус еще у 10 028 человек

За сутки в России лабораторно подтвердили коронавирус еще у 10 028 человек в 83 регионах. Из них 44,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 96 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 4491 человек.Всего на сегодняшний день в России выявлен 242 271 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2212 летальных исходов, выздоровели 48 003 человека.