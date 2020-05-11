В Екатеринбурге жестко задержали нарушителей самоизоляции, распивающих спиртное на детской площадке

В Екатеринбурге в минувшие выходные сотрудники полиции задержали нарушителей карантина, распивающих спиртное во дворе на улице Кузнецова. Масок на них до прихода полицейских не было, сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.Полицейские сделали мужчинам замечание из-за того, что те находятся в состоянии опьянения и без масок на детской площадке. На эти слова нарушители стали выражаться нецензурной бранью, а также хвататься за форменное обмундирование правоохранителей.В момент задержания на одежде полицейского была установлена камера GoPro, которая записала все, что происходило тогда на детской площадке. На записи было слышно, как сотрудник полиции представляется и спрашивает, почему люди нарушают особой режим и распивают алкогольные напитки в общественном месте. Правоохранитель попросил показать документы, на что мужчина отреагировали агрессивно: «Вы че сюда пришли? Вам че надо?»Как рассказали в УМВД, на место инцидента вызвали наряд группы незамедлительного реагирования, однако нарушители самоизоляции начали вести себя еще более агрессивно. В результате этого полицейские применили к нарушителям физическую силу, одному их мужчин даже брызнули в лицо из газового баллончика. Еще одного мужчину, пытавшегося защитить товарища, скрутили и положили на асфальт.– Двоих правонарушителей доставили в дежурную часть отдела полиции № 15, где в отношении них составили протоколы по статьям 19.3, 20.21 и 20.6.1 КоАП РФ. В действиях одного из граждан усматриваются признаки статьи 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти», — сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Материалы направлены в СКР.