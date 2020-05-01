Главный государственный таможенный инспектор УЭТ Юлия Горских: «Этот день является символом мужества и героизма»

15:28 | 9.05.2020

Главный государственный таможенный инспектор Уральской электронной таможни Юлия Горских записала видеообращение ко Дню Победы, специально для veved.ru.



В видеообращении она отметила, что День Победы является символом мужества и героизма нашего народа.



«Пусть никогда не гремят взрывы, а гремят только праздничные салюты. Желаю крепкого здоровья, мира и добра», – обратилась Юлия Горских к ветеранам.





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