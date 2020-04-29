На Среднем Урале устанавливают билборды с изображением ветеранов ВОВ

10:54 | 30.04.2020

Фото: Координатор по работе со СМИ ОНФ в Свердловской области

В Свердловской области в рамках проекта Общероссийского Народного фронта начали устанавливать билборды с изображениями участников Великой Отечественной войны.



К реализации проекта «Победа в лицах» приступили в начале марта. Активисты Народного фронта совместно с профессиональным фотографом Юлией Отрощенко стали выезжать к участникам войны и проводить фотосессии.



«Мы ставили цель – сделать живые фотографии. Ветеранов снимали без орденов, которые, порой, немного сковывают движение ветеранов. У нас задача показать их лица, показать, что это наши бабушки и дедушки, это те наши герои, которые подарили нам мир. Мы ориентировались на готовность ветеранов, потому что это процесс такой - не просто щёлкнули и уехали, у нас это фотосессия, нужно так и так сесть, немножко попозировать, чтобы фотографии получились душевными, интересными и замечательными», - рассказала координатор по проектно-экспертной работе Общероссийского народного фронта в Свердловской области Юлия Итяйкина.



К женщинам организаторы акции приезжали в сопровождении команды визажистов. Всего в объектив фотокамеры проекта «Победа в лицах» попали 14 ветеранов. По области будет размещено 44 билборда, размещение фото согласовано на 1 месяц.



Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»