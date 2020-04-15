Трамвайные вагоны в Нижнем Тагиле дезинфицируют дважды в день

13:18 | 16.04.2020

Фото: tagilka.ru

Трамвайные вагоны в Нижнем Тагиле проходят санитарную обработку дважды в день: в первы раз – дезинфекция, второй – дезинфекция с влажной уборкой.



Дезинфицирующее вещество разводится в специальном нагнетательном бачке. В дальнейшем оно распрыскивается по тем поверхностям, к которым чаще всего прикасаются пассажиры. Как только запах выветрится, трамвай готов к выходу на линию. Кроме того, сотрудники «Тагильского трамвая» обеспечены медицинскими масками, антисептиками и перчатками.



По словам директора МУП «Тагильский трамвай» Игоря Темнова, Роспотребнадзор дал предписания, организация их соблюдает. «Причем они исполняются еще с января, когда инфекция еще не добралась до России», – добавил глава предприятия.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»