На Урале компании перепрофилируют производства для борьбы с коронавирусом

19:10 | 7.04.2020

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области



Уральские компании занимаются перепрофилированием производств для борьбы с коронавирусом, об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.



Так, сейчас производитель «Уралспецзащита» в Полевском занимается изготовлением респираторов. В сутки предприятие выпускает 2,5 тысячи единиц.



«Данное предприятие выпускало противопылевые строительные респираторы. В новых условиях мы обратились к компании с просьбой наладить производство респираторов с повышенной защитой. В настоящее время, продукция «Уралспецзащиты» проходит по упрощенной системе регистрацию в Росздравнадзоре. Это позволит в ближайшее время начать комплектование этими респираторами костюмы врача-инфекциониста, которые производятся в Каменске-Уральском, и направить в лечебные учреждения Свердловской области в соответствии с первоочередной задачей, поставленной перед нами губернатором региона Евгением Куйвашевым – защитить наших медиков», – рассказал министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин.



Планируется, что «Уралспецзащита» будет выпускать 100 тысяч респираторов в месяц.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»