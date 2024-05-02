С начала года в Свердловской области клещи покусали 4808 человек





– отметили в ведомстве. «При этом за последнюю неделю число покусов было меньше, чем неделей ранее, на 34%, и аналогично периоду 2023 года. Энтомологи прослеживают прямую связь числа присасываний клещей с погодными условиями»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Свердловской области с начала года за медицинской помощью обратилось 4808 человек, пострадавших от присасывания клещей. Это почти в полтора раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году, сообщают в областном Роспотребнадзоре.Только за последнюю неделю в лабораториях «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» исследовали 643 клеща, среди которых возбудители клещевого энцефалита обнаружены в 0,6% проб, моноцитарный эрлихиоз – в 2,3%, гранулоцитарный анаплазмоз – в 0,6%. Ещё в 35,4% случаях был выявлен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.Также с подозрением на клещевой вирусный энцефалит в стационар госпитализировано 4 человека, на клещевой боррелиоз – 18 человек.В управлении Роспотребнадзора Свердловской области подчеркнули, что, поданным на 2 мая, в регионе обработано от клещей только 41,5 гектара из 11330 гектаров запланированных. Людей призывают соблюдать меры профилактики во время отдыха и работе на природе.