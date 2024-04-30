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Два человека пострадали при пожаре в воинской части на Уралмаше
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Сегодня утром в Екатеринбурге в казармах воинской части на проспекте Космонавтов вспыхнул пожар. Пострадали два человека, сообщает «Е1» со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.
По данным издания, возгорание произошло в туалете. Предполагается, что причиной пожара стала неисправная электропроводка. Сообщается, что прибывшим на место происшествия специалистам МЧС удалось потушить огонь довольно быстро.
Вовремя пожара были эвакуированы все солдаты. Однако двое военнослужащих пострадали. В пресс-службе ЦВО заявили, что они получили незначительные травмы, им уже оказали всю необходимую медицинскую помощь.
По данным издания, возгорание произошло в туалете. Предполагается, что причиной пожара стала неисправная электропроводка. Сообщается, что прибывшим на место происшествия специалистам МЧС удалось потушить огонь довольно быстро.
Вовремя пожара были эвакуированы все солдаты. Однако двое военнослужащих пострадали. В пресс-службе ЦВО заявили, что они получили незначительные травмы, им уже оказали всю необходимую медицинскую помощь.
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