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В Екатеринбурге ищут подозреваемого в изнасиловании студентки УрФУ
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Полиция Екатеринбург разыскивают 29-летнего молодого человека, подозреваемого в изнасиловании 22-летней студентки УрФУ, которой он приходится бывшим отчимом.
По данным Ura.ru, подозреваемый раньше проживал вместе с девушкой и её матерью, сожителем которой он был, поэтому у него был доступ в квартиру. Пользуясь этим, он тайком пробрался в квартиру, когда бывшая сожительница ушла на работу, и напал на спавшую студентку, сообщает издание со ссылкой на свой источник в силовых структурах.
Позже, когда бывший отчим заказал еду на дом и открыл дверь курьеру, девушка воспользовалась моментом и выбежала из квартиры. Добравшись до ближайшего магазина, она вызвала полицию и заявила об изнасиловании. Подозреваемый в это время успел скрыться, его ищут, пишет информационное агентство.
Официально в полиции и СК комментариев по этой теме не давали.
По данным Ura.ru, подозреваемый раньше проживал вместе с девушкой и её матерью, сожителем которой он был, поэтому у него был доступ в квартиру. Пользуясь этим, он тайком пробрался в квартиру, когда бывшая сожительница ушла на работу, и напал на спавшую студентку, сообщает издание со ссылкой на свой источник в силовых структурах.
Позже, когда бывший отчим заказал еду на дом и открыл дверь курьеру, девушка воспользовалась моментом и выбежала из квартиры. Добравшись до ближайшего магазина, она вызвала полицию и заявила об изнасиловании. Подозреваемый в это время успел скрыться, его ищут, пишет информационное агентство.
Официально в полиции и СК комментариев по этой теме не давали.
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