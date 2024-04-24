Тюменский автовокзал анонсировал автобусный маршрут до Екатеринбурга





– говорится в сообщении автовокзала. «С 8 мая начинает движение межобластной маршрут №5232 "Тюмень АВ – Екатеринбург АВ", с отправлением из Тюменского автовокзала в 05.35»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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На сайте тюменского автовокзала анонсировали новый автобусный рейс «Тюмень – Екатеринбург», который будут выполнять пять дней в неделю три раза в сутки.Ожидается, что автобус будет ездить по понедельникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресениям. Для взрослых стоимость билета составит 1657 рублей, для детей до 12 лет – 829 рублей, для багажа – 331 рубль.