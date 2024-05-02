В Перми пройдет межрегиональных слет студотрядов, который объединит более 600 молодых людей

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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Межрегиональный слет студенческих отрядов – это место знакомства с новыми людьми, сплочение команды, получение новых знаний, встреча разных поколений участников студотрядовского движения, смена обстановки и заряд энергией перед предстоящим трудовым летом.С 3 по 5 мая на базе ребячьего лагеря «Новое поколение» встретятся более 600 активных студентов, школьников, а также ветеранов студотрядовского движения. Координаторами события выступили студенческие отряды Пермского края при поддержке Агентства по делам молодежи региона.В рамках события запланированы встречи с руководителями направлений работы РСО, веревочный курс, коммуникативная игра, ролевая игра «Служба спасения», интерактивные площадки и песенные вечера.Но слет – не только про обучение и отдых. На событии будет присутствовать щепотка соперничества. В конкурсе целинных лагерей участники представят небольшие интерактивные постановки, связанные с РСО и их отрядом, в частности.Впервые в рамках слета пройдет конкурс «стариков» студенческих отрядов «Арифметика отряда». Конкурсанты представят творческую визитку, выполнят задания фотокросса, поучаствуют в песенном и импровизационном этапах.В 2024 году студенческие отряды отмечают 65-летний юбилей с момента зарождения движения и 20-летие с начала современной истории. В Прикамье движению студенческих отрядов исполняется 60 лет.За это время через студенческие отряды прошли более 20 миллионов человек. Это студенты и школьники, которые получили свой первый трудовой опыт, приобрели новые знакомства и сделали значимый вклад в развитие страны. В честь этих событий по всей стране запланировано проведение более сотни мероприятий, которые объединят более 1 миллиона человек.