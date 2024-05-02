В ЗАТО Лесной рассмотрят уголовное дело о мошенничестве при благоустройстве парка

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В городском суде Лесного рассмотрят уголовное дело о мошенничестве на сумму свыше 3,2 миллиона рублей при благоустройстве местного парка в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, речь идёт о контракте, заключённым в мае 2019 года между муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства» и ООО «Стройсвязь», на выполнение работ по реконструкции парка культуры и отдыха, стоимость которого составила 68,8 миллиона рублей. Среди прочих контрактом были предусмотрены работы по обустройству детской площадки с малыми архитектурными формами – качели, карусели, лазательный центр, разноцветный дом – для малышей.В преступлении обвиняют жителя Екатеринбурга, 1987 года рождения. По версии следствия, он указал в документах стоимость оборудования для детской площадки в несколько раз выше, чем оно было на самом деле.Представители МКУ «Управление капитального строительства» получили документы, в том числе товарную накладную, где оборудование стоило 5 миллионов рублей. В то же время ООО «Стройсвязь» приобретала у компании производителя это оборудование с учётом доставки за 1,7 миллиона рублей. Таким образом ущерб городскому округу составил свыше 3,2 миллиона рублей.Известно, что в ходе предварительного расследования обвиняемый добровольно в полном объёме возместил причинённый муниципалитету материальный ущерб.