Свердловских водителей предупреждают о скользкой дороге





– сообщили в УГИБДД. «Температурные колебания и обильное выпадение осадков в виде снега продолжаются в нашем регионе. На севере области и в столице Урала наблюдается снегопад, туман. В близлежащих территориях – мелкий снег. Дороги находятся в проезжем состоянии. Помните, что проезжая часть может быть скользкой!»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В свердловском управлении ГИБДД автомобилистов предупреждают о скользкой дороге и призывают к безопасному стилю вождения в связи с непогодой.Водителей просят сохранять во время движения дистанцию и скорость, а также внимательно проезжать пешеходные переходы.