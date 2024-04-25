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Свердловских водителей предупреждают о скользкой дороге
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В свердловском управлении ГИБДД автомобилистов предупреждают о скользкой дороге и призывают к безопасному стилю вождения в связи с непогодой.
Водителей просят сохранять во время движения дистанцию и скорость, а также внимательно проезжать пешеходные переходы.
«Температурные колебания и обильное выпадение осадков в виде снега продолжаются в нашем регионе. На севере области и в столице Урала наблюдается снегопад, туман. В близлежащих территориях – мелкий снег. Дороги находятся в проезжем состоянии. Помните, что проезжая часть может быть скользкой!»,
– сообщили в УГИБДД.
Водителей просят сохранять во время движения дистанцию и скорость, а также внимательно проезжать пешеходные переходы.
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