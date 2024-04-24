Свердловским ветеранам пообещали выплаты к 9 мая





– сказал министр социальной политики региона Андрей Злоказов. «Данные выплаты ежегодно предоставляются ветеранам до наступления праздника. Сейчас процесс их доставки близится к завершению»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Свердловской области ветеранам пообещали выплаты ко Дню Победы. На это из бюджета области выделили почти 33,3 миллиона рублей.Выплаты обещаю 32 тысячам человек. В их числе участники и ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, вдовы участников и инвалидов Великой Отечественной войны, граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и другие.