Мэрия Екатеринбурга опубликовала график обработки парков и скверов от клещей





– сказали в мэрии. «В день обработки специалисты не рекомендуют горожанам находится на территории, так как раствор распыляется на 6-8 метров вглубь обрабатываемой зоны. В течение двух дней после дезинсекции важно не ходить по обработанной траве и обязательно мыть после прогулки домашних питомцев»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В ближайшие две недели в Екатеринбурге начнут активно обрабатывать от клещей городские парки и скверы. В дни дезинсекции горожанам не рекомендуют находиться на обрабатываемой территории, в связи с чем в мэрии обнародовали график обработки зелёных зон города.Обработка запланирована в эти дни:Также планируются работы на территориях городского, Малоистокского, Чусовского и Широкореченского лесничеств. Отмечается, что за день до обработки сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии буду устанавливать на входе в парки и скверы предупреждающие таблички.Всего противоклещевым препаратом должны будут обработать около 500 гектаров зелёных зон.