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Мэрия Екатеринбурга опубликовала график обработки парков и скверов от клещей

14.32 Пятница, 3 мая 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В ближайшие две недели в Екатеринбурге начнут активно обрабатывать от клещей городские парки и скверы. В дни дезинсекции горожанам не рекомендуют находиться на обрабатываемой территории, в связи с чем в мэрии обнародовали график обработки зелёных зон города.

Обработка запланирована в эти дни:
– 6 мая – парк в квартале улиц Чкалова – Онуфриева – Громова – Академика Бардина, парк «Зеленая роща»;
– 7 мая – сад по улице Вайнера, парк 50-летия Советской власти, сад имени Энгельса;
– 8 мая – парк имени Чкалова и парк Камвольного комбината;
– 13 мая – лесопарковая зона в микрорайоне Компрессорного завода, парк Турбомоторного завода;
– 14 мая – парк «Семь ключей».

Также планируются работы на территориях городского, Малоистокского, Чусовского и Широкореченского лесничеств. Отмечается, что за день до обработки сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии буду устанавливать на входе в парки и скверы предупреждающие таблички.

«В день обработки специалисты не рекомендуют горожанам находится на территории, так как раствор распыляется на 6-8 метров вглубь обрабатываемой зоны. В течение двух дней после дезинсекции важно не ходить по обработанной траве и обязательно мыть после прогулки домашних питомцев»,

– сказали в мэрии.


Всего противоклещевым препаратом должны будут обработать около 500 гектаров зелёных зон.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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12:45 Тюменский автовокзал анонсировал автобусный маршрут до Екатеринбурга
12:18 Житель Богдановичского района 13 лет скрывал убийство жены
11:28 Свердловским ветеранам пообещали выплаты к 9 мая
10:59 В ЗАТО Лесной рассмотрят уголовное дело о мошенничестве при благоустройстве парка
10:10 Свердловских водителей предупреждают о скользкой дороге
09:36 Свердловское УГИБДД проводит тренинги для будущих мам
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