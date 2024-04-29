Житель Богдановичского района 13 лет скрывал убийство жены





– рассказал пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых, не уточняя о каком преступлении идёт речь. «Статья, по которой он попал на тюремные нары, как известно, в криминальном мире, мягко говоря, не пользуется "почётом". Такой категории осуждённых, как правило, весьма некомфортно отбывать срок»,





– поделился подробностями полковник Горелых. «Погибшую он тщательно закопал в лесу. Сотрудники конвойной службы и оперуполномоченные угрозыска ОВД Богдановича, вывозившие фигуранта на следственное мероприятие, констатировали, что задержанный вёл себя так, словно показывал, не где схоронил тело собственной супруги, а какую-нибудь ненужную вещь. Теперь ему грозит срок не меньший, чем за преступление сексуального характера»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Житель Богдановического района, уже отбывающий наказание в одной из исправительных колоний, признался в убийстве жены, которая бесследно пропала в марте 2011 года, и показал, где закопал её тело.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в СУ СКР по Свердловской области, к ним поставила информация о возможной причастности одного из осуждённых к убийству, совершенном 13 лет назад. Подозрения пали на мужчину, 1962 года рождения, который уже отбывал наказание за преступление сексуального характера с тяжкими последствиями по приговору Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга в 2019 году.При проверке все подозрения подтвердились. Бывший супруг погибшей, не сумев опровергнуть доводы следователей, признал свою вину. Согласно его показаниям, в последний вечер, который они проводили вместе, они устроили застолье, которое закончилось конфликтом, быстро переросшим в драку. Мужчина серьёзно избил супругу, а уже утром обнаружил, что она умерла. Тогда он принял решение скрыть убийство и вывез её тело в лесной массив, где и закопал. Теперь, спустя 13 лет, он показал это место.