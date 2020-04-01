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17:55 | 7.04.2020
Фото: e1.ru
Виновным в гибели четырех человек при обрушении кровли на МЗиК в Екатеринбурге дали условные сроки
Согласно онлайн-трансляции из зала суда, среди подсудимых заместитель главного инженера МЗиКа Владимир Гаганов, сотрудник отдела № 49 реконструкции и эксплуатации зданий завода Валерий Шмелев, а также руководители компаний, которые выполняли работы на крыше рухнувшего корпуса № 15 - учредитель ООО «СК «Крона» Юрий Ожиганов и бывший директор ООО «Наш дом» Илья Кондрашин.
Подсудимым в зависимости от роли каждого по ст. 109, 216 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности четырем лицам вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» и «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» соответственно) назначено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до трех лет условно, при этом трое из осужденных в части совершения преступления, предусмотренного ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»), освобождены от наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, передает агентство ТАСС.
В результате совокупности допущенных подсудимыми нарушений несущая способность конструктивных элементов корпуса № 15 не была обеспечена, фактические нагрузки превысили проектные нагрузки более чем в раза раза, что неизбежно повлекло за собой обрушение кровельных конструкций (шатра) и частично железобетонного каркаса корпуса № 15, уточнили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
Напомним, кровля на площади около 3,3 тыс. кв. метров обрушилась на заводе 9 ноября 2016 года. Четыре человека погибли. Травмы различной степени тяжести получили 16 человек, трем из которых был причинен тяжкий вред здоровью.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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