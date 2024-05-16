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Аспиранты Калифорнийского университета США устроили забастовку в знак поддержки пропалестинских протестующих

14.44 Вторник, 21 мая 2024
Аспиранты Калифорнийского университета в Санта-Крузе объявили забастовку и прекратили работу в знак протеста против арестов и насильственного разгона членов профсоюза, участвовавших в демонстрациях с призывом к прекращению войны в Газе.

Это первый случай настолько массовой забастовки в рамках пропалестинских протестов, которые продолжаются в США и Европе вот уже несколько недель, сообщает AP News.

Профсоюзный лидер Ребекка Гросс заявила, что академические работники в данный момент не преподают, не выставляют оценки студентам и не работают в своих лабораториях. По ее словам, по меньшей мере 1500 человек приняли участие в забастовке в понедельник, 20 мая, и не планируют возвращаться на работу, пока профсоюз не достигнет соглашения с университетом.

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Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

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