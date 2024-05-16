Более сотни тысяч рублей заплатит автолюбитель за сбитую под Белояркой собаку

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Свердловском областном суде поставлена точка в деле о сбитой два года назад собаке. Виновник дорожно-транспортного происшествия на территории Белоярского охотхозяйства выплатит ощутимую компенсацию.Собака породы русская пегая гончая погибла под колёсами иномарки декабрьским вечером 2022 года. Машина марки «Форд Фокус» двигалась по грунтовой дороге, когда наперерез выскочила хвостатая охотница. В столкновении не только погибло, но и пострадал автомобиль — удар был такой сильный, что на восстановление помятой машины потребовалась не одна сотня тысяч рублей. Претензии друг к другу возникли и у автомобилиста, и у владельца собаки, который в тот трагический вечер с погибшей собакой охотился на зайцев.Взаимные претензии охотника и водителя рассматривал Белоярский районный суд, который встал на сторону владельца собаки. В процессе выяснилось, что за рулём иномарки в момент ДТП находился сын хозяина «Форда», и что он не затормозил, когда из леса выскочило животное, хотя на дороге, где всё произошло, стоят специальные указатели, предупреждающие о возможности возникновения подобных ситуаций.Суд возложил на автовладельца и его сына выплатить хозяину погибшей собаки её стоимость в размере 105 тысяч рублей, а также моральную компенсацию в размере 10 тысяч. Однако, такое решение не понравилось автовладельцу, и он обратился с апелляцией в суд высшей инстанции.Сегодня стало известно, что Свердловский областной суд лишь немного подкорректировал решение белоярского судьи. Теперь обязанность выплачивать компенсацию — материальную и моральную — возложена только на хозяина авто, а с его сына снята. Сумма компенсации остаётся прежней.