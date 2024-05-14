После несчастного случая с выпускающим техником в «Кольцово» возбудили уголовное дело

– говорится в сообщении транспортного СК.

«Центральным МСУТ СК России в связи с травмированием работника аэропорта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ – "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека"»,