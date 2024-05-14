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После несчастного случая с выпускающим техником в «Кольцово» возбудили уголовное дело
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело в связи с несчастным случаем с выпускающим техником «Уральских авиалиний», которого сбил самолёт авиакомпании.
Ранее сообщалось, что пострадавший техник может потерять обе ноги. В больницу он поступил в тяжёлом состоянии.
«Центральным МСУТ СК России в связи с травмированием работника аэропорта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ – "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека"»,
– говорится в сообщении транспортного СК.
Ранее сообщалось, что пострадавший техник может потерять обе ноги. В больницу он поступил в тяжёлом состоянии.
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